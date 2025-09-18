Mica Mujica Full Band en vivo

Mica Mujica, cantante y compositora, se presentará en formato Full Band el próximo viernes 10 de octubre en Chauvín. Con una puesta integral que combina matices orgánicos y electrónicos, la artista promete un show que recorrerá distintos climas musicales, entre canciones propias, pop melódico, rock nacional y covers reversionados

El concierto contará con una formación que acompañará a Mica en voz y guitarra acústica: percusión, guitarras acústicas y eléctricas, bajo, teclado y coros, logrando un sonido amplio y envolvente.

En el último tiempo, la artista deslumbró en televisión con su participación en La Voz Argentina, donde interpretó “Easy On Me” de Adele y se incorporó al equipo de Luck Ra. Durante la temporada 2025 fue coordinadora vocal y una de las voces principales del espectáculo Big Time Women, nominado en los Premios Estrella de Mar a Mejor Producción Teatral Marplatense.

En años anteriores, Mica integró el elenco de Argentina la Revista junto a Nito Artaza y Luisa Albinoni, obra ganadora de tres Estrella de Mar, y de Showman con Roberto Peña, nominada a Mejor Revista. También se presentó en el Teatro Colón junto a Facundo Arana y la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata.

Sobre Mica Mujica

Mica Mujica es cantante y compositora, con una propuesta que fusiona lo orgánico y lo electrónico para dar vida a un repertorio diverso. Su música busca generar una experiencia envolvente, con una puesta en escena donde la interpretación vocal y la fuerza de su banda se convierten en protagonistas.

