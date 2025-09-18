"Venían a fondo": dos vehículos de alta gama protagonizaron un choque en un famoso barrio

Hay factores que influyen negativamente en la circulación de los vehículos y, particularmente, en la visión de los conductores. La neblina con la que estamos conviviendo en las últimas mañanas no ayuda para nada en Mar del Plata. Menos colaboran los que andan rápido.

La rueda de la camioneta, destrozada. Foto 0223.

La maniobra que impactó en el pasto de la vereda. Foto 0223.

Dos vehículos protagonizaron un tremendo choque en el barrio San Carlos. "Venían a fondo", le dijo a un testigo a este medio. Lo llamativo es que ninguna de las personas que manejaban se encontraba en el lugar post colisión: se fueron.

Cómo quedó la camioneta. Foto 0223.

Según precisaron los vecinos, el auto coreano Hyundai iba a toda velocidad por la calle Lamadrid. Hasta que cruzó a la Toyota Hilux e impactó contra ella. La camioneta circulaba por Laprida.