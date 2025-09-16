Se viene el show de ANIMAL y un after pop-punk y emo explosivo con Still Young en BrewHouse

Para los amantes del pop punk llega una noche muy especial a Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) con la presentación de A.N.I.M.A.L, junto a otras tres bandas imperdibles en un after explosivo.

La cita será el viernes 19 de 00 a 04 y tendrá como estrellas a Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar (A.N.I.M.A.L) que visitarán la ciudad en el marco de “Legado Tour 2025” y presentarán su nuevo disco con el que reafirman su potencia, su compromiso social y su vigencia dentro del metal latinoamericano.

Fundada en Buenos Aires en 1991 por Andrés Giménez (voz y guitarra), la banda, que originalmente se llamaba Animal, eligió transformarse en A.N.I.M.A.L. para reflejar en su nombre el espíritu de lucha por los pueblos originarios y las causas justas, un sello que los caracteriza desde su primer disco homónimo en 1993. En el año 2006 decidieron separarse y volver en 2015 con Giménez acompañado de Cristian “Titi” Lapolla (bajo, coros) y Marcelo Castro (batería) y una madurez artística con nuevos desafíos.

También acompañarán Pura Vida, Orate, y Vinator para abrir la fecha y estarán presentes integrantes de la Familia Verde Viejas Chivas MC.

Y después de la banda, la noche recién empieza porque luego del show llega un after explosivo: Still Young en vivo con toda la energía pop-punk y emo para cerrar a puro pogo.

Entradas anticipadas en Cultutickets,. la nueva ticketera oficial de la sala de conciertos de BrewHouse pensada para acceso rápido y seguro para adquirir los pases.

Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.