Video: dos adolescentes debieron huir de una casa envuelta en llamas

Un voraz incendio en las primeras horas de la mañana en una vivienda del barrio Villa Lourdes causó severos daños materiales pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Según pudo saber 0223, el siniestro ocurrió alrededor de las 8 en una casa de Ayolas al 4400, cuando por motivos que se investigan, se originó un incendio en una habitación, donde se encontraban los hijos de los dueños de la finca.

Uno de los adolescentes se comunicó a la central de emergencias y una dotación de bomberos del Cuartel Puerto acudió al lugar y encontró un intenso fuego saliendo de una de las ventanas del frente de la casa.

Debido a la voracidad de las llamas, el siniestro afectó en su totalidad la mencionada habitación, un pasillo y gran parte de un lavadero.

A pesar de la intensidad de las llamas, no hubo que lamentar heridos.