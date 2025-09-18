Tremendo video: dos apuñalados durante una batalla campal a la salida de un boliche.

Tras la violenta pelea que se registró esta madrugada en un boliche de Palermo, se conoció un video de la brutal batalla campal que dejó al menos dos heridos y cinco personas detenidas.

En las imágenes se observa a un grupo de hombres, pegándose sobre la Avenida Niceto Vega con piñas y patadas. El hecho, que duró varios minutos, se disipó con la llegada de un móvil policial.

El hecho ocurrió en el boliche Ink entre dos grupos de personas que comenzaron la pelea dentro de la disco y la continuaron afuera.

Alberto Crescenti, titular del SAME, precisó: “Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández”. El otro joven atacado tiene “múltiples heridas de arma blanca” y también fue trasladado al mismo hospital.

Con el correr de las horas se precisó que los detenidos son tres hombres de 23 años y uno de 19, y una mujer de 25. Al parecer, el conflicto se originó por el robo de una cadenita dentro del boliche y el joven que denunció el hecho habría identificado a los integrantes del grupo.

La primera información policial indicó que fue el personal de seguridad del boliche el que señaló a los presuntos involucrados en el intento de arrebato.