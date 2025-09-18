¿Se viene el agua?: el tiempo para este viernes en Mar del Plata

Después de un jueves fresco y gris en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, la temperatura continuará en aumento pero podrían aparecer algunas tormentas aisladas.

El viernes comenzará con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura de alrededor de 13 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noreste.

Durante la mañana continuarían las tormentas aisladas y la temperatura aumentará hasta llegar a 15 grados. Por su parte, el viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se presentará nublado, con una temperatura máxima de 20 grados. El viento nuevamente rotará al sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche habría probabilidad de chaparrones con una temperatura cercana a los 14 grados. Por su parte, el viento soplará desde el sudeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.