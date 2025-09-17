Se asoma la primavera: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un miércoles agradable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, la temperatura continuará en aumento

El jueves comenzará con niebla y una temperatura de alrededor de 10 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el este.

Durante la mañana el cielo estará cubierto con neblina y la temperatura descenderá a los 13 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero aumentará su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura máxima de 20 grados. El viento rotará al noreste a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección aunque soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora.