Cayeron “Rasta” y “Marcos”: vendían medias, gorros, accesorios y cocaína

Dos hombres que comercializaban cocaína al menudeo en el centro de la ciudad y que usaban como pantalla un puesto ambulante para la venta de medias, gorros y accesorios de moda fueron aprehendidos por personal de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina. En el marco del mismo operativo, allanaron una casa en el barrio Las Avenidas donde hallaron cocaína fraccionada y otros elementos de interés para la causa.

En el marco de una causa a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma, personal policial llevó adelante diferentes tareas investigativas desde el mes de marzo tras la denuncia sobre la venta de cocaína en la zona céntrica, especialmente en Moreno casi Santa Fe.

Elementos secuestrados.

La requisa y allanamiento avalados por el Juez de Garantías Gabriel Bombini se llevó adelante el miércoles por la tarde y el personal aprehendió a las dos personas apodadas “Rasta” y “Marco” que comercializaban productos en la calle y a veces simulaban ser cuida coches.

Los detuvieron en el centro.

“Los indicados mediante ardid de venta de medias, ropa interior y accesorios de moda permanecían gran parte del día en la calle esquivando el accionar de la ley y de esa forma pasaban desapercibidos como otros vendedores más”, dijeron fuentes oficiales.

Al mismo tiempo que se los aprehendía en el centro, los efectivos de la División Antidrogas irrumpieron en una vivienda en el barrio Las Avenidas donde secuestraron una considerable cantidad de cocaína fraccionada en dosis para la venta, cogollos de marihuana, pastillas de clonazepam, equipos de telefonía y una importante cantidad de dinero producto de la venta al menudeo.