Messi se renovará en el Inter Miami: la millonaria cifra que pasará a cobrar el astro argentino

El capitán argentino acordó extender su vínculo en la MLS con un salario récord y con la mira puesta en el Mundial 2026.

Lionel Messi volverá a ser noticia mundial en los próximos días, cuando oficialice la renovación de su contrato con Inter Miami. Tras meses de negociaciones, el capitán de la Selección Argentina acordó un nuevo vínculo que lo unirá por varios años más a la franquicia de Florida, con un salario que rondará entre 50 y 60 millones de dólares anuales, según confirmó el propio dueño del club, Jorge Más.

La renovación llega en un momento clave para el proyecto deportivo e institucional de Inter Miami, que dentro de seis meses inaugurará el esperado Miami Freedom Park Stadium. El vínculo no solo asegura la presencia del rosarino en la MLS hasta el final de su carrera, sino que también lo mantiene enfocado en su gran objetivo internacional: defender la corona en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde su llegada en julio de 2023, el impacto de Messi en el club fue inmediato. Inter Miami pasó de ingresos cercanos a 60 millones de dólares en 2022 a proyectar casi 300 millones en 2025, impulsados por récords en venta de entradas, patrocinios, derechos televisivos y merchandising. Su primera firma ya había contemplado un contrato valuado entre 130 y 150 millones, con salario y participación accionaria futura en la franquicia.

En lo deportivo, Messi sigue marcando diferencias. En la presente temporada de la MLS acumula 20 goles y 11 asistencias en 21 partidos, y sus números ascienden a 28 tantos y 13 pases gol sumando todas las competencias. A finales de 2024 fue distinguido como MVP de la liga, tras guiar al equipo a registros históricos y consolidarlo como protagonista indiscutido.

De esta manera, Lionel Messi no solo prolonga su aventura en la MLS, sino que también potencia el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Con contrato récord, estadios repletos y un efecto global que sigue expandiéndose, el capitán argentino mantiene vivo su legado deportivo y comercial, mientras se prepara para afrontar su último gran desafío: el Mundial 2026.