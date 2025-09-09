No te pongas celoso Leo: el divertido posteo del Chiqui Tapia en la previa del partido contra Ecuador

Como suele suceder en cada convocatoria, Claudio “Chiqui” Tapia mostró la intimidad del plantel campeón del mundo en sus redes sociales. Esta vez, el presidente de la AFA compartió mates con Rodrigo De Paul y bromeó sobre la ausencia de Lionel Messi, quien regresó a Miami para descansar.

El posteo de Tapia no tardó en viralizarse entre los hinchas. En la imagen se lo ve sonriente junto al “Motorcito” de la Albiceleste, con el mate de por medio, una postal que se volvió costumbre en las concentraciones. Sin embargo, el detalle estuvo en el mensaje dirigido al capitán: “No te pongas celoso, @leomessi ¡VAMOS ARGENTINA HOY!”.

Messi, que viene de marcar un doblete en la victoria 3-0 ante Venezuela en el Monumental, no viajó a Quito y decidió volver a Estados Unidos para recargar energías. Su ausencia generó comentarios, aunque la tranquilidad reina en la Scaloneta, que sabe que tendrá al 10 en plenas condiciones en la próxima ventana de partidos.

El vínculo cercano entre Tapia y los jugadores es una marca registrada de este ciclo exitoso. Ya en otras oportunidades, el presidente se mostró compartiendo mates con Messi, una tradición que se convirtió en cábala dentro del grupo en la previa de los partidos. Esta vez, con De Paul como protagonista, la escena volvió a reflejar la unión del plantel y el buen clima que se respira puertas adentro.

Los hinchas rápidamente llenaron las redes de comentarios celebrando el gesto y destacando la buena relación que existe entre la dirigencia y los futbolistas. Para muchos, estas pequeñas muestras de cercanía son parte de la fórmula que llevó a Argentina a lo más alto del fútbol mundial.