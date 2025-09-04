Se emocionó Leo, nos emocionamos todos: la imagen de Messi que se hizo viral
El capitán argentino es el más conciente de que no es un partido más. Desde el momento que pisó el Monumental, su semblante fue cambiando, se le llenaron los ojos de lágrimas y le costó respirar antes de la entrada en calor.
4 de Septiembre de 2025
Hay que ver si alguna cosa que suceda en el partido se logra robar la imagen de la jornada que se vivió en la entrada en calor. Porque apenas Lionel Messi ingresó al Monumental para comenzar los movimientos precompetitivos y cayó la primera ovación desde las tribunas, el capitán se quebró. No lo pudo disimular, no podía salir de esa situación, se le llenaron los ojos de lágrimas y dejó una imagen que quedará para siempre en el cajón de los recuerdos de Leo en la selección.
