Un feroz incendio arrasó con un auto en plena avenida: mirá el video

Un feroz incendio se registró durante la tarde de este viernes en el barrio Las Heras, donde un auto se prendió fuego en el medio de la calle y quedó destruido en su totalidad.

El siniestro ocurrió en plena avenida Fortunato de la Plaza, en su intersección con calle Rufino Inda, alrededor de las 14.

Según se observa en un video registrado por el conductor de otro rodado que circulaba por allí, el vehículo afectado sería un Volkswagen Polo que terminó completamente consumido por las llamas.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fuego. Hasta el momento no trascendió si hubo personas heridas y si trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos.