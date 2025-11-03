Drama en Los Troncos: un auto se prendió fuego en medio del tránsito y dejó a todos atónitos
En la desesperación, se ve en el video cómo tratan de evitar que explote frente al resto de los vehículos.
La zona, transitada por demás en la noche del viernes. Decenas de autos pasaban por las dos arterias que desembocan en la esquina que asustó a todo el tránsito: un auto se prendía fuego antes de cruzar y la explosión era inminente.
Entonces, el conductor de bajó desesperado, mientras el fuego subía desde abajo del vehículo. En el video se ve como otra conductora sale de su coche y le acerca un matafuegos. Momentos de tensión en el famoso barrio Los Troncos.
En el medio de la situación, circulaban por Lamadrid autos y una mayor cantidad por Almafuerte, en dirección al centro gastronómico de la zona Güemes. Ante la desesperación de los conductores y vecinos, algunos de ellos colaboraron con el hombre que sufrió el siniestro y controlaron el fuego.
Un susto que dejó atónitos a los que pasaban por la esquina y a quienes habitan el barrio, que vieron las llamas y el peligro inminente de que estalle el coche. La rápida estrategia de las personas que ayudaron y la llegada de los bomberos, sofocaron el drama del viernes por la noche.
