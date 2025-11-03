Drama en Los Troncos: un auto se prendió fuego en medio del tránsito y dejó a todos atónitos

La zona, transitada por demás en la noche del viernes. Decenas de autos pasaban por las dos arterias que desembocan en la esquina que asustó a todo el tránsito: un auto se prendía fuego antes de cruzar y la explosión era inminente.

Entonces, el conductor de bajó desesperado, mientras el fuego subía desde abajo del vehículo. En el video se ve como otra conductora sale de su coche y le acerca un matafuegos. Momentos de tensión en el famoso barrio Los Troncos.

En el medio de la situación, circulaban por Lamadrid autos y una mayor cantidad por Almafuerte, en dirección al centro gastronómico de la zona Güemes. Ante la desesperación de los conductores y vecinos, algunos de ellos colaboraron con el hombre que sufrió el siniestro y controlaron el fuego.

Un susto que dejó atónitos a los que pasaban por la esquina y a quienes habitan el barrio, que vieron las llamas y el peligro inminente de que estalle el coche. La rápida estrategia de las personas que ayudaron y la llegada de los bomberos, sofocaron el drama del viernes por la noche.