Fatal despiste en ruta 11: murió una conductora de 50 años

Una mujer de 50 años perdió la vida este jueves al despistar y volcar el automóvil que conducía sobre la ruta 11, a la altura del kilómetro 311, en jurisdicción del partido de La Costa. El hecho ocurrió en el carril descendente de la traza, en un tramo recto de la carretera, con condiciones climáticas favorables y el asfalto seco, según indicaron fuentes oficiales.

Por causas que se investigan, el vehículo —un Citroën Aircross, dominio OGC 850— se desvió de la calzada y terminó sobre un cañadón contiguo, provocando graves heridas a su conductora, identificada como Natalia Romina Cabrera, de 50 años, domiciliada en la localidad de Santa Teresita.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de San Clemente del Tuyú y personal médico del hospital local, quienes lograron rescatar a la víctima y realizaron tareas de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, Cabrera dejó de existir poco después en el centro de salud.

La zona de ruta 11 donde quedó siniestrado el vehículo en el que circulaba la mujer de 50 años.

El tránsito en la zona se mantuvo normal, con reducción parcial de la banquina durante las tareas de rescate y peritaje.

Intervino en el caso a Unidad Fiscal de Instrucción N° 11, desde donde se dispuso la presencia de policía científica y la realización de la autopsia correspondiente, además de las diligencias de rigor para la posterior entrega del cuerpo a los familiares.

El siniestro es investigado por personal del destacamento vial La Costa, dependiente del departamento zona operativa vial X.