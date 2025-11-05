¿Qué pasó con la primavera?: el SMN brindó el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Se termina este miércoles frío y gris en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, el jueves llegará con un leve aumento de temperatura y cielo cubierto.

La madrugada comenzará con alrededor de 7 grados de temperatura y cielo algo nublado, acompañado por vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura que rondará los 11 grados. El viento rotará al noreste e incrementará su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el cielo estará nublado con una temperatura máxima de 16 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y también su velocidad.

Para la noche el cielo se mantendrá del mismo modo, con una temperatura de alrededor de 11 grados. El viento llegará desde el noreste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.