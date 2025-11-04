Baja la temperatura y aparece el sol: qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un martes gris en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, el miércoles llegará con un leve descenso en la temperatura y presencia del sol.

La madrugada comenzará con cerca de 9 grados de temperatura y cielo algo nublado, acompañado por viento del sur entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá del mismo modo, con una temperatura que rondará los 12 grados. El viento rotará al sudeste aunque mantendrá su velocidad.

Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 15 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche se aguarda por un cielo algo nublado y una temperatura de alrededor de 12 grados. El viento rotará hacia el este a entre 7 y 12 kilómetros por hora.