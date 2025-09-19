Se masturbó frente a un grupo de chicos que jugaban en un parque

Un hombre de 48 años que el jueves por la tarde se masturbó frente a un grupo de chicos que estaba jugando al básquet fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales informaron que fue un llamado al 911 de un testigo circunstancial el que permitió que personal policial llegara al parque del cerro El Triunfo en Balcarce y redujeran al sujeto que se encontraba desnudo exhibiendo sus genitales.

"Efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce lograron aprehenderlo luego de que el hombre intentara darse a la fuga", señalaron fuentes oficiales.

El sujeto, oriundo de esa localidad, fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de exhibiciones obscenas agravadas debido a que ocurrió en presencia de menores de edad.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.