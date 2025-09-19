Se masturbó frente a un grupo de chicos que jugaban en un parque
Tiene 48 años. Lo atraparon en el Cerro El Triunfo de Balcarce. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Un hombre de 48 años que el jueves por la tarde se masturbó frente a un grupo de chicos que estaba jugando al básquet fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Autoridades policiales informaron que fue un llamado al 911 de un testigo circunstancial el que permitió que personal policial llegara al parque del cerro El Triunfo en Balcarce y redujeran al sujeto que se encontraba desnudo exhibiendo sus genitales.
"Efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce lograron aprehenderlo luego de que el hombre intentara darse a la fuga", señalaron fuentes oficiales.
El sujeto, oriundo de esa localidad, fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de exhibiciones obscenas agravadas debido a que ocurrió en presencia de menores de edad.
El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
