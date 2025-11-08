Horror: abusó a su hijastra de 13 años y la dejó embarazada

Detuvieron a un hombre de 54 años acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, una nena de 13, quien producto de las agresiones quedó embarazada.

El aberrante episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown, y se dio a conocer luego de una consulta médica en el Hospital Meléndez de Adrogué.

Según indicaron fuentes de la investigación a Diario Conurbano, los médicos determinaron que la nena de 13 años estaba embarazada y alertaron a la mamá.

En ese contexto, la mujer, que acompañaba a su hija, realizó la denuncia y apuntó contra su pareja, con quien convivían ambas.

Luego de una rápida investigación, los efectivos allanaron una casa en Florencio Varela y por orden del fiscal José Luis Juárez y con el aval del juez Gabriel Vitale, ambos de Lomas de Zamora, los policías detuvieron al sospechoso.

El hombre quedó a disposición de la UFI 12 de Lomas de Zamora y fue imputado de “abuso sexual agravado por ser la víctima menor de 18 años, por la situación de convivencia y por ser el imputado encargado de la guarda”.