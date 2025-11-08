Atropelló y mató a una ciclista y se dio a la fuga: lo detuvieron horas más tarde

Una joven de 26 años murió este sábado por la mañana tras ser embestida por un automóvil mientras se desplazaba en bicicleta en Colonia Caroya, Córdoba. El conductor huyó del lugar sin asistirla, pero fue detenido horas después gracias a las tareas investigativas de la Policía provincial.

El hecho ocurrió cerca de las 8:20 en la intersección de las calles 46 y 17, una zona muy transitada a esa hora. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, pero cuando arribaron al lugar la víctima ya había fallecido por la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

En el sitio, los peritos hallaron partes del frente del vehículo involucrado, lo que permitió avanzar en la identificación del rodado y, posteriormente, en la detención de un joven de 22 años, señalado como el presunto autor del siniestro.

“El joven estaría vinculado a la causa. Hasta el momento sería el supuesto autor del hecho. La fiscalía trabaja para determinar su participación”, informaron fuentes policiales.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, con colaboración de efectivos de la Departamental Colón, quienes continúan reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer si hubo otras responsabilidades.