“Transa” armado quiso esconderse en un asentamiento y lo detuvieron

Un hombre de 30 años que intentó esconderse en un asentamiento cuando vio a personal policial quedó aprehendido tras descubrir que tenía en su poder siete envoltorios con cocaína, casi sesenta mil pesos y una pistola semi automática calibre .38 con ocho cartuchos intactos.

Fue personal de la comisaría tercera el que avistó el momento en que el sujeto intentó guarecerse en un asentamiento ubicado en Pescadores y Magallanes. Tras una breve persecución lo interceptaron antes de que pudiera descartarse de los elementos que tenía en su poder.

No pudo descartarse de la droga.

El hombre fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

La fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma ordenó la notificación de causa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.