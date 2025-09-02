Una historia de Instagram y un audio de reproducción única: qué se sabe de la adolescente desaparecida

La familia de Nahiara Kimey Gordillo, de 15 años, continúa buscándola intensamente por toda la ciudad, después de que la menor se fuera de la vivienda que compartía con su familia paterna entre las 0 y las 5 del último lunes, dejando una carta.

Durante las últimas horas, hubo novedades sobre su paradero ya que se publicó una historia en su cuenta de la red social Instagram alrededor de las 15. "Estoy bien, estoy en un lugar seguro con comida y todo", dice el texto, y agrega: "No quiero que me busquen más por favor se los pido, me siento mejor así".

En diálogo con 0223, su padre, Damián, confió que esta publicación no los deja tranquilos. "La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz", señaló.

Sin embargo, este medio pudo saber que la menor habría enviado un audio de única reproducción a un allegado durante la tarde de este martes. Sin embargo, no hay registros del archivo. Mientras tanto, su familia continúa buscándola de todas las maneras posibles, entre ellas, pegando carteles en las calles del centro.

Quien pueda brindar datos del paradero de la adolescente puede comunicarse al 911 o bien al 2236247315.