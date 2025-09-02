Russo quedó internado por una infección: qué hará Boca al respecto

El DT debió permanecer en observación pese a que en un principio se habló solo de estudios de rutina.

Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, se presentó este mediodía en la clínica Fleni para realizarse controles médicos programados. Sin embargo, lo que parecía ser una simple jornada de chequeos se transformó en una internación preventiva de 24 horas tras detectarse una infección urinaria.

Los médicos explicaron que, al confirmar el cuadro, consideraron necesario suministrarle antibióticos con suero y mantenerlo bajo control estricto para descartar complicaciones. En un principio, desde el entorno del DT se había aclarado que solo se trataba de estudios de rutina, pero la decisión del equipo médico modificó el panorama y generó preocupación entre los hinchas.

En el contexto del Torneo Clausura, la situación de Russo despierta atención del mundo Boca más aún en sintonía con lo ocurrido el domingo ante Aldosivi y la preocupante imagen de su estado de salud a la hora de ver el encuentro y de salir a dar la conferencia de prensa. La tranquilidad llegó con la aclaración de que la medida es preventiva y que, si la evolución es favorable, recibirá el alta en las próximas horas.

El parte médico se difundió rápidamente en los medios y las redes sociales, donde hinchas y colegas enviaron mensajes de apoyo. La expectativa pasa ahora por su pronta recuperación y el regreso a la normalidad, en un marco en el que Boca volverá a las prácticas mañana por la mañana a las ordenes del resto del cuerpo técnico "Xeneize".