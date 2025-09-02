Rápido y madrugador: en 40 segundos y a las 10 de la mañana, robó una moto estacionada

Una vez más, un delincuente quedó capturado por las cámaras de seguridad de un comercio mientras robaba una moto que se encontraba estacionada en una esquina del barrio Chauvín. Según los datos de las imágenes, la secuencia ocurrió a las 10.20 de este martes.

En el video se ve al delincuente caminar por la vereda de Rodríguez Peña en sentido este. Al llegar a la intersección con Mitre, ve el rodado estacionado y se dirige rápidamente a él. Con un objeto en la mano rompe el tambor de encendido e intenta darle arranque.

Al advertir que el manubrio estaba trabado, comienza moverlo bruscamente, mientras diferentes vehículos y transeúntes pasaban por la esquina en la que está ubicado un reconocido bar gastronómico.

Al no poder arrancarla, finalmente decidió llevarse el vehículo de tiro y a contramano por Rodríguez Peña. De esta manera, el delincuente logró sustraer la moto en tan solo 40 segundos.