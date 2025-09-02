Fanas del Peugeot: secuestran dos 205 sin motor y con pedido de secuestro

Un operativo de rutina en el marco de los controles a talleres mecánicos por parte de personal de la comisaría decimosexta terminó con el hallazgo de dos automóviles Peugeot 205 a los que les faltaba el motor y que registraban pedido de secuestro activo.

Con la colaboración de efectivos de otras dependencias, la medida se llevó adelante en el barrio Bosque Grande, en inmediaciones de Soler y Tetamanti. Allí secuestraron los dos rodados que registraban pedido de secuestro por hurto desde el 2 de mayo y el 22 de junio.

“Los dos rodados fueron sustraídos en jurisdicción de la comisaría segunda y les faltaba el motor, las ruedas y el tren delantero”, dijeron las fuentes oficiales consultadas por este medio.

Tras identificar a los dos responsables del lugar, el fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor dispuso la notificación de una causa por encubrimiento, aunque no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.