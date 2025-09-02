Buscan a una adolescente que se fue de su casa: “Había dicho que se quería ir”

Nahiara se fue de su vivienda el lunes

La familia de Nahiara Kimey Gordillo de 15 años vive desde el lunes por la madrugada inmersa en la incertidumbre cuando la adolescente decidió abandonar la vivienda que comparte con su padre, la pareja de su padre y sus hermanos en el barrio Don Emilio.

“Había dicho que se quería ir”, confiaron a este medio los familiares de la adolescente que estiman se fue del hogar entre las 0 y las 5 del lunes y se llevó varias mudas de ropa y su teléfono celular.

De acuerdo a las declaraciones que brindó Damián, padre de la menor, la joven no responde el teléfono a sus familiares, pero sí se contactó con algunos amigos aunque ninguno pudo dar certezas de su paradero.

Al momento de su desaparición, Nahiara vestía un camperón negro y zapatillas blancas tipo Jordan que cambian de color de acuerdo a la luz.

Quien pueda brindar datos del paradero de la adolescente puede comunicarse al 911 o bien al 2236247315.

