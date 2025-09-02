Avanzan las gestiones para la obra de extensión de red de agua en un barrio del sur

La obra se estima que se realice en el plazo de 210 días corridos

Obras Sanitarias Mar del Plata concretó hoy la apertura de sobres Nº 1 de la Licitación Pública Nº 6/25, correspondiente a la obra “Ampliación Red de Agua Barrio Alfar – Etapa 2”.

El acto contó con la participación de Carlos Katz y Cristina Coria por el Directorio de Obras Sanitarias, representantes de las Gerencias de Compras y Técnica y de seis empresas oferentes.

La obra se ejecutará con un presupuesto oficial de $674.385.330 y será financiada íntegramente con fondos propios, reafirmando el compromiso de Obras Sanitarias con el fortalecimiento de la infraestructura local y el abastecimiento de agua en la zona sur de la ciudad.

El proyecto permitirá abastecer a 2.000 vecinos en 30 hectáreas distribuidas en dos sectores: el primero comprendido por De La Maza, Diagonal EE.UU. y Arroyo Corrientes mientras que el segundo sector es el que abarcan Magrassi, Región Molise, Sáenz (Arroyo Corrientes)

El plazo estimado de ejecución es de 210 días corridos. "Con este paso, Osse afianza un proceso participativo que permite garantizar obras de calidad en beneficio de toda la comunidad", cerraron desde Osse.