Apareció un hombre muerto a la vera del Río Neuquén: quién es y qué se sabe del caso

El cuerpo lo encontró un vecino que caminaba por la zona.

En los últimos días la localidad neuquina de Villa Manzano se vio conmocionada por el hallazgo de un cuerpo sin vida a la vera del Río Neuquén. Estaba colgado de un árbol y lo encontró un vecino que caminaba por allí.

En la morgue judicial de General Roca, ante el requerimiento de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, se realizó la autopsia al cuerpo del hombre y se confirmó que no tenía indicios de criminalidad.

Quién era el hombre fallecido

El hombre fue identificado como Héctor Félix Díaz y tenía alrededor de 49 años de edad. Era de San Patricio del Chañar y trabajaba en una chacra de la zona.

El vecino que lo encontró dio aviso rápidamente a las autoridades e iniciaron un operativo conjunto de policías de la Comisaría 44 de Villa Manzano, Bomberos Voluntarios e integrantes del Gabinete de Criminalística de Cinco Saltos.

Según trascendió, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo cual se presume que el autoatentado ocurrió hace varios días y que por las altas temperaturas se aceleró el proceso de degradación.