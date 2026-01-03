Escalofriante: hallaron un cráneo en un contenedor de basura

Los restos fueron hallados en un contenedor de la zona de Playa Grande.

Un escalofriante hallazgo se produjo este sábado por la mañana en Mar del Plata cuando personal policial encontró un cráneo humano en un contenedor de residuos.

El hecho surgió a partir de un llamado al 911 de un vecino que, de forma anónima, dio a conocer el descubrimiento. Rápidamente, efectivos de la Comisaría novena se trasladaron a la zona de Playa Grande (Alem al 4900) donde constataron que los restos óseos se encontraban en el interior de un volquete.

Además, detallaron que los huesos ubicados entre bolsas de basura tenían algún tipo de tratamiento, más específicamente un lavado con cierto componente químico.

Una vez preservado el escenario, actuó la Policía Científica e intervino el fiscal de la Ufije 7, Carlos Russo, para realizar las tareas correspondientes e identificar los restos.