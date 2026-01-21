Macabro: encontraron una mano humana e investigan si se trata de una persona desaparecida

Un hombre que estaba haciendo ejercicio en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, protagonizó un macabro hallazgo en las últimas horas, después de descubrir una mano humana semienterrada.

Según los investigadores, el hombre encontró los restos humanos en el barrio 13 de diciembre de la localidad santacruceña y rápidamente alertó a las autoridades.

El personal de Criminalística realizó análisis en la escena y luego el material hallado fue trasladado a la morgue Judicial, donde se llevarán a cabo distintos estudios complementarios.

Se sospecha que los restos corresponden con una persona denunciada como desaparecida, sin embargo la procedencia del miembro todavía es material de investigación.