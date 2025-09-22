El adolescente detenido por cuatro robos de autos y exhibir los videos se negó a declarar

El único adolescente punible de los cuatro detenidos el viernes a la noche en el barrio Libertad tras el robo de un auto a un chofer de aplicación y protagonizar un intento de huida que se intentó cubrir a los tiros y con piedrazos a la policía se negó a declarar y seguirá alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el menor de 16 años se entrevistó con miembros de la defensa oficial y luego no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El próximo miércoles, en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, se hará la audiencia donde el funcionario pedirá la prisión preventiva.

Para el fiscal, el robo del último rodado –un Renault Logan que se usaba como auto de aplicación- fue sustraído por ese adolescente y otro sujeto. A pocas cuadras del lugar ascendieron los otros tres menores de 13, 14 y 15 años y el auto siguió su marcha hasta que luego de una persecución, detuvo su marcha en inmediaciones de las calles Ecuador y French.

Allí uno de los dos autores del robo original efectuó un par de disparos para cubrir la huida mientras que el adolescente de 16 y los otros tres menores no punibles fueron reducidos. En ese momento varios allegados de los jóvenes arrojaron piedras contra el personal y los móviles, provocando daños en el espejo retrovisor izquierdo del patrullero y en la luneta del vehículo de la víctima.

A partir de la aprehensión, y en comparación con varios videos y fotos subidos a redes sociales, se los pudo vincular con al menos otros tres robos de similares características ocurridos en la última semana en distintos barrios de la ciudad.

El primer hecho se registró en la madrugada del 15 de septiembre en el barrio de Parque Palermo, cuando un joven de 26 años fue interceptado mientras circulaba en su Volkswagen Gol Trend negro por Beruti al 9000. Tres delincuentes, dos de ellos a bordo de un auto oscuro y un tercero en una moto 110 cc roja, lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de su vehículo y de su teléfono celular, un iPhone 16 Pro.

Horas más tarde, personal de la Policía Local halló el rodado abandonado en la zona de Ituzaingó entre Siria y Ecuador. El auto presentaba destrozos en los vidrios, en el techo y la inscripción “Barrio Libertad” pintada en el capot.

Al día siguiente un hombre de 38 años -chofer de la aplicación Didi- fue abordado por un sujeto armado cuando fue a buscar un viaje en Necochea al 9500. Horas después los efectivos policiales hallaron el Fiat Siena blanco en la intersección de Sandino y 25 de Mayo con las ventanillas rotas y sin la llave de encendido.

El 17 de septiembre, la víctima fue una mujer de 23 años que fue interceptada por cinco sujetos encapuchados que la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su Jeep Renegade roja por Pasaje Venezuela y Santa Cruz. Horas después el rodado fue hallado –incendiado por completo- por el Grupo Técnico Operativo en un camino rural ubicado a la altura de Strobel y 234.