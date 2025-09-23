Uthgra celebró el rechazo de la Justicia a un "amparo oportunista"

El Tribunal del Trabajo N° 1 rechazó “in limine” una medida cautelar contra la delegación local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) y ratificó la transparencia de la conducción del sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómicos que conduce Pablo Santín.

La medida había sido impulsada por Carlos Costa, vinculado al dirigente gastronómico nacional Dante Camaño, quien presentó medidas cautelares en diferentes juzgados. La decisión unánime del tribunal fue rechazar in limine la acción de amparo, argumentando la existencia de otro expediente anterior con identidad de objeto, sujetos y causa (expediente Nro. 76.679). Como resultado, el Tribunal resolvió archivar las presentes actuaciones sin imponer costas a ninguna de las partes.

Según se detalla en la resolución a la que tuvo acceso 0223, el autor presentó firmas muy distintas a la original de su DNI y a las asentadas en diferentes actas, incorporando expedientes con firmas falsas, “algo que es gravísimo institucionalmente” y que “intenta forzar a los jueces” a fallar en un determinado sentido.

"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", señalaron desde la conducción de Pablo Santín.

El fallo de los jueces dejó en claro que no puede permitirse que una misma pretensión sea juzgada varias veces, con el único objetivo de forzar un resultado favorable.

Desde la conducción de Uthgra Mar del Plata, encabezada por el secretario general Pablo Santín, señalaron la contundencia del fallo, destacaron que “es justo, sincero y muy bien fundamentado” y subrayaron “la transparencia con la que han trabajado los jueces y su vocación y dedicación”.

Además, remarcaron que por algo existen la ley de asociaciones sindicales, los estatutos de los gremios y los convenios colectivos: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

El gremio recordó que Costa ni siquiera es trabajador de la actividad y que intentó darse de alta de manera fraudulenta, sin cumplir los requisitos formales para afiliarse. "Se trata de una persona alineada con Dante Camaño que intentó entrometerse en las elecciones de Uthgra y tuvo un paso por demás frustrante, ya que incluso intentando engañar a jueces y afiliados, no alcanzó a reunir ni siquiera 50 avales ni logró presentar una lista para participar del proceso", apuntaron.

La resolución judicial respalda la transparencia de Uthgra Mar del Plata y sienta un precedente clave en defensa de la autonomía de las asociaciones sindicales frente a maniobras individuales que buscan vulnerar la ley.

Con este fallo ejemplar, la Justicia reafirma que los sindicatos deben regirse por sus normas internas y que nadie puede forzar una afiliación irregular mediante acciones judiciales repetidas y carentes de sustento.