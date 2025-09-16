El Consejo Directivo de UTHGRA declaró su "firme voluntad" de realizar las elecciones

La Justicia suspendió las elecciones previstas en la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (Uthgra), para este jueves 18 de septiembre de 2025.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI suspendió mediante medida cautelar la realización de los comicios nacionales. La UTHGRA expresó un comunicado al respecto, donde destaca “su firme voluntad de realizar elecciones en todo el pais”.

“El Consejo Directivo de la UTHGRA declara su firme voluntad de realizar elecciones en todo el pais con la participación de todas listas que cumplan con los requisitos legales y estatutarios de la organización”, reza el comunicado.

“Es nuestro deseo que se resuelva en forma inmediata la impugnación formulada para que fijando nueva fecha para los comicios los trabajadores hoteleros y gastronómicos puedan elegir libre y democráticamente las autoridades que deben conducir la organización a partir del 15/12/25”, destacaron.