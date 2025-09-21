Despistaron en ruta 11, volcaron y terminaron dados vuelta dentro de una zanja con agua

Dos jóvenes protagonizaron este domingo en la mañana en ruta 11 un grave siniestro vial al despistar, volcar y terminar con el automóvil dado vuelta parcialmente hundido en una zanja con agua lindera a la carretera.

Según precisaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 327. La fuerzas de seguridad tomaron intervención tras recibir un alerta al 911 minutos antes de las 7 de la mañana.

El rodado, marca Volkswagen modelo Vento patente MXZ-569, era conducido por un joven de 22 años domiciliado en la localidad costera de San Clemente del Tuyú.

Junto a él iba un acompañante, de 21 años, también con residencia en el partido de La Costa. Afortunadamente ambos resultaron ilesos.

Los efectivos debieron realizar tareas de balizamiento para mantener seguro el tránsito hasta tanto la grúa de la empresa concesionaria proceda con el retiro del rodado.