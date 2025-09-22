Se adormeció, despistó en ruta 2 y terminó dentro de una zanja

El auto caído dentro de la zanja lindera a ruta 2 en cercanías de Coronel Vidal.

Un incidente vial tuvo lugar este lunes en ruta 2 protagonizado por el conductor de un vehículo que despistó y terminó con el auto dentro de una zanja lindera a la carretera.

Según pudo saber 0223 el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 342 en cercanías de la localidad de Coronel Vidal sobre los carriles en sentido hacia la ciudad de Mar del Plata.

Fuentes de la policía vial especificaron que tras adormecerse, el conductor perdió el control y despistó saliéndose el rodado de la cinta asfáltica.

En el auto se trasladaban dos personas que resultaron ilesas y por el hecho no hubo corte de tránsito.

A partir de lo detallado por Aubasa -empresa concesionaria de ruta 2-, el incidente sucedió minutos antes de las 10 de la mañana.