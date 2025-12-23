¿Nochebuena bajo el agua?: alerta amarilla por tormentas para esta noche y la tarde del miércoles

En la tarde de este miércoles anuncian ráfagas de hasta 60 km/h del sudoeste y de hasta 50 km/h del sudeste a la noche.

Después de la fuerte tormenta de este martes por la tarde en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla también para esta noche y la tarde del miércoles, lo que cambiaría los planes de quienes pensaban sacar la mesa al patio.

De acuerdo al organismo, se esperan tormentas fuertes para las últimas horas de la jornada, en la cual la temperatura caerá hasta los 18° y el viento soplará del sector este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Además, indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.

Alerta amarillo para la tarde del miércoles y tormentas aisladas a la noche.

En tanto a este miércoles, también rige un alerta amarilla por tormentas fuertes, especialmente para la tarde, pero con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

Por otro lado, la máxima estimada de mañana es de 26° y la mínima de 23°, mientras que pronostican ráfagas de hasta 60 km/h del sudoeste a la tarde y de hasta 50 km/h del sudeste durante la noche.