Aberrante: ADN confirmó que violó, embarazó e hizo dar a luz a su hija adolescente

Un hombre de 44 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Balcarce luego de que los estudios de ADN confirmaran que la beba que tuvo su hija adolescente en 2023 fue producto de los abusos que él cometió.

Según la investigación en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°7, el sujeto abusó sexualmente y en reiteradas oportunidades de su hija entre 2019 y 2022, cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años. Cómo producto de esos abusos, la víctima quedó embarazada y en 2023 dio a luz a una niña.

Lo detuvo personal de la DDI.

La denuncia se radicó el año pasado en Mar del Plata y durante la investigación se comprobó que uno de los abusos ocurrió en este ciudad y el resto en un domicilio del hombre en Balcarce y en diferentes sectores rurales que el sujeto -cuyos datos filiatorios no trascendieron para no identificar a la víctima- visitaba de manera reiterada.

En las últimas horas el informe de ADN confirmó una probabilidad mayor al 99,999999 por ciento de que el padre de la víctima es también el padre de la beba, por lo que se le pidió a la Justicia de Garantías su detención.

Tras el aval que dio el Juez Gabriel Bombini, el martes por la tarde personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata detuvo al imputado en calle 17 y 20 de la ciudad de Balcarce.

Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en perjuicio de un descendiente, el sujeto quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

En las próximas horas será trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal Carlos Russo.