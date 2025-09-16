El dólar oficial alcanzó los $1.480 en Banco Nación, pese a la fuerte intervención del BCRA en futuros

Pese a la fuerte intervención en futuros del Banco Central (Bcra), el dólar mayorista subió por séptima rueda al hilo después de que el presidente Javier Milei presentara el Presupuesto 2026 en cadena nacional, con un tono más moderado tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, y donde ratificó la continuidad del equilibrio fiscal financiero como eje central de su gestión.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.469 y quedó a 0,3% ($4,90) del techo de la banda, que hoy se ubicó en los $1.473,90. Mientras tanto, el minorista trepó $5 y alcanzó los $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo.

El dólar MEP opera a $1.474,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,01, por lo cual la brecha es de 0,9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,70.