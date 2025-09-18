El Banco Central intervino fuerte para frenar la escalada del dólar: cómo cerraron las cotizaciones este jueves

El dólar volvió a operar en el umbral superior de la banda y el Banco Central por segundo día consecutivo salió a intervenir con ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El miércoles se desprendió de u$s53 millones por primera vez desde abril y, en esta oportunidad, los operados anticipan que el desprendimiento del Central habría alcanzado los tres dígitos. Así, el mayorista que es referencia del mercado finalizó en $1.474,5, en el tope de la banda superior.

A su vez, el tipo de cambio minorista que publica el Banco Central de la República Argentina (Bcra) cerró la jornada en $1.509,37, mientras que en las pantallas del Banco Nación cerró la cotización a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta.

El Gobierno intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios por segundo día consecutivo.

Por su parte, el dólar blue, que este miércoles volvió a superar tanto al oficial como al MEP, cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantiene en terreno positivo (+2,7%), luego del cierre de la jornada de ayer.

El dólar MEP opera a $1.515,94 y la brecha contra el mayorista es de 2,8%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.528,03, por lo cual la brecha es de 3,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937. El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.550.