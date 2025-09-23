¿Primavera cambiaria o estabilidad? El dólar cayó más de $100 tras el respaldo de Estados Unidos

El dólar mayorista se hundió hasta los $1.369 para la venta y regresó a niveles previos a las elecciones de provincia de Buenos Aires, luego de que el lunes tuvieran lugar dos anuncios clave: la baja de retenciones al agro y el inminente acuerdo con EEUU que otorgaría oxígeno a las arcas del Banco Central (Bcra).

De esta forma, el mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, cerró solo $14 por debajo del nivel previo a los comicios y casi un 8% por abajo del techo de la banda. De esta forma, la divisa cayó más de $100 en dos ruedas.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.338,06 para la compra y a $1.391,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra). En el Banco Nación (BNA) finalizó la jornada a $1.335 para la venta y a $1.385 para la compra.

Entre los paralelos, el dólar blue cayó $65 a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 3%.

El dólar MEP opera a $1.403,42 y la brecha con el oficial queda en el 2,5%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.415,93 y la brecha con el oficial es de 3,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,5. El dólar cripto cotiza a $1.427,72.