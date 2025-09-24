No guardes la ropa de invierno: el tiempo para este jueves en Mar del Plata

Se va un miércoles que contó con la presencia del sol pero también con mucho frío, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un aumento en la temperatura pero aún el clima primaveral no llega.

El jueves comenzará con un cielo cubierto con neblinas y una temperatura de alrededor de 5 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noreste.

Durante la mañana el cielo se mantendrá del mismo modo y la temperatura descenderá a los 4 grados. Por su parte, el viento soplará desde el norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La tarde contará con un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 15 grados. El viento mantendrá su dirección y también su velocidad, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo estará algo nublado y la temperatura será cercana a los 12 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el noreste con una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.