Después del temporal del finde, el SMN emitió otro alerta amarillo: cómo estará el tiempo este lunes

Después del temporal de lluvia y viento que causó anegamientos en distintos barrios de Mar del Plata y caída de árboles y semáforos, entre otros daños, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las condiciones se mantengan adversas este lunes en Mar del Plata y la zona, por lo que emitió un nuevo alerta amarillo.

Si bien el inicio de la jornada dará señales de mejoras con un cielo parcialmente nublado, las precipitaciones volverán en forma de tormentas aisladas durante la tarde y algunos chaparrones por la noche. Las probabilidades rondarán entre el 40 y 70%.

Otro fenómeno que signará la jornada del lunes será el viento: proveniente del sector sudoeste, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. Ante este panorama, los meteorólogos del organismo emitieron un alerta amarillo que tendrá vigencia durante la tarde.

Podría haber ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. Foto: 0223.

Por esta razón, las autoridades del SMN recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

De acuerdo al pronóstico oficial, este lunes habrá tiempo frío a fresco con temperaturas que rondarán entre los 6 y 15 grados centígrados.