Árboles aplastando autos, semáforos caídos y los barrios afectados: lo que dejó el temporal en Mar del Plata

La lluvia intensa pero sobre todo el viento en la ciudad de Mar del Plata causó estragos en algunos barrios. En el Alfar, por ejemplo, la caída de árboles dejó cortada a la Ruta 11 en las primeras horas de la mañana del domingo.

Árboles caídos en la Ruta 11.

En total se acumularon más de 80 mm de agua caída durante los últimos días que duró el episodio de lluvias. Entre el total de seis árboles que se cayeron, uno en el barrio Caisamar tuvo semejante impacto que aplastó a dos autos estacionados.

En la costa, dos semáforos se cayeron, mientras que los barrios Termas Huinco, La Herradura, Autódromo y Punta Mogotes se sufrieron anegamientos. Diferentes cuadrillas de la Municipalidad trabajaron para reestablecer el normal desarrollo del domingo para los vecinos, ponderando que ninguno requirió ser evacuado.