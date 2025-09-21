¿Hasta cuándo lloverá en Mar del Plata?

La ciudad de Mar del Plata, como la mayoría del territorio de la provincia de Buenos Aires, quedó bajo el agua en la previa del Día de la Primavera. Ya en el domingo 21 de septiembre, las lluvias persisten y se queda la tormenta, con un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el reporte oficial, las precipitaciones continuarán por la tarde y la noche. Las probabilidades comenzarán a descender a partir de las 17. En tanto, la máxima temperatura llegará este domingo a los 12°.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El viento sur aplacó drásticamente la sensación térmica luego de un sábado "pesado". Producto de esa humedad, la lluvia con ráfagas desde el este volvió a descargar el agua en la madrugada. El lunes, con la llegada de los aires continentales desde el sector oeste, la situación mermará y se acabarán las precipitaciones.