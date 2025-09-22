Cesó el alerta amarillo: cómo estará el tiempo este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin vigencia el alerta amarillo que regía por fuertes vientos y el tiempo poco a poco comienza a mostrar señales de mejoras en Mar del Plata y la región después de que llovieran casi 80 milímetros el fin de semana pasado.

Este martes el cielo estará parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones aunque todavía persistirán algunas ráfagas que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. El viento, moderado a regular, azotará desde el sector sur.

Afectada por una masa de aire frío, las temperaturas bajarán considerablemente y se ubicarán entre los 6 y 12 grados, registros más propios de invierno que de primavera, tras el cambio de estación.