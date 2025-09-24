Simone Mobilitas realizó un exclusivo Track Day en el autódromo de Balcarce

El concesionario Simone Mobilitas, representante oficial de Mercedes-Benz Camiones y Buses, organizó un exclusivo Track Day en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, convirtiéndose en el primer evento corporativo que se desarrolla en este histórico circuito luego de su reciente remodelación.

La iniciativa estuvo orientada a clientes de camiones, en el marco de las acciones de fidelización que impulsa la compañía para fortalecer el vínculo con quienes confían en la marca.

La jornada combinó adrenalina, capacitación y cercanía. Los invitados vivieron la experiencia única de ser copilotos en un auto de Turismo Carretera junto al reconocido piloto Juan Tomás Catalán Magni, quien además los sorprendió con vueltas a bordo de un Ford Mustang.

El encuentro también incluyó una instancia de formación de la mano de los instructores de Mercedes-Benz Buses y Camiones, Marcelo Luppino y Fabián García, quienes presentaron las últimas novedades en tecnología y eficiencia de la nueva línea de camiones de la marca y una capacitación en manejo sustentable y económico.

Ignacio Simone, presidente de Simone Mobilitas, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas: “Estamos muy contentos con la convocatoria y la respuesta de nuestros clientes. Fue una jornada única en la que pudieron vivir la adrenalina de subirse a un auto de Turismo Carretera junto a Juan Tomás Catalán Magni, pero también incorporar conocimientos valiosos en la capacitación sobre conducción económica y sustentable. Esa combinación de experiencia y formación es lo que buscamos ofrecer”.

En la misma línea, agregó: “En Simone Mobilitas entendemos que lo más importante es estar cerca de nuestros clientes. Estos encuentros nos permiten mantener el contacto, generar charlas y un ida y vuelta que fortalece la confianza mutua. Más allá de los camiones, lo que construimos son vínculos duraderos y una comunidad que sigue avanzando unida”.

Con este evento, Simone Mobilitas no solo celebró la pasión por los camiones y la innovación de Mercedes-Benz, sino que también quedó en la historia del renovado autódromo de Balcarce, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y la cercanía con los clientes.