Kicillof viajó a Nueva York para participar de un homenaje a Pepe Mujica

El gobernador bonaerense Axel Kicillof emprendió viaje hacia Nueva York con el propósito de participar de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, titulado Democracia para Siempre.

La novedad se conoció este miércoles a través un decreto que formalizó a la vicegobernadora Verónica Magario a cargo de las funciones de gobierno, en un plazo que se extenderá hasta el viernes a las 18.

El evento es una celebración especial en honor al expresidente de la República Oriental del Uruguay, José “Pepe” Mujica, organizado por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York y el Foro de la Iniciativa Mujica.

El homenaje a Mujica está previsto para las 5 de la tarde de este miércoles (hora neoyorkina) y cuenta con la participación confirmada de figuras de relieve regional como Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Pedro Sánchez (España) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Desde los organizadores se lo presenta como un espacio para “celebrar su legado y las lecciones que ofrece su lucha por fortalecer las sociedades democráticas”.

Un dato particular del viaje es que el presidente argentino, Javier Milei, también se encuentra en Nueva York, por razones vinculadas a la presencia argentina en la Asamblea General de la ONU, donde este miércoles dará su discurso.