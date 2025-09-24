No llegó a ser un elixir: pareja quiso robar dos botellas de whisky y la atraparon

Un hombre de 26 años y una mujer de 34 que intentaron sustraer dos botellas de whisky de un supermercado fueron aprehendidos el martes a la tarde por personal policial tras un llamado al 911.

Tras el aviso a la Central de Emergencias, personal de la comisaría primera arribo al local ubicado en Luro y Guido donde la pareja había sido retenida por personal de seguridad.

Entre ambos arrancaron los sensores de alarma de dos botellas de whisky, la escondieron en un bolso y quisieron salir del establecimiento: el proceder había quedado registrado en las cámaras de seguridad y así los interceptaron.

Los dos fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa a cargo del fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.

Mientras que el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, la mujer quedó alojado en la Unidad Penal N°50.