Horror: el último video de las tres chicas muertas luego de cinco días desaparecidas

El recorrido de la camioneta que llevó a las adolescentes.

Un video grabado por cámaras de seguridad muestra el momento en que Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subieron a una camioneta blanca antes de su desaparición.

En las imágenes se puede ver cómo la menor se sentó en el asiento del acompañante, mientras que las otras dos jóvenes se ubicaron en la parte de atrás del vehículo.

Una vez que las tres chicas se subieron a la camioneta, la persona que conducía dobló hacia la izquierda y encaró, según pudo confirmarse después, para el sur del conurbano bonaerense.

Aunque las imágenes no son nítidas, para los investigadores configuran una prueba contundente, dado que con ellas se pudo confirmar que las tres chicas se subieron a la camioneta.

Esa imagen también es importante porque, a partir de ahí, desde la investigación pudieron comprobar que la patente de la camioneta era robada y que el vehículo no estaba identificado.

El video de la cámara de seguridad les permitió a los investigadores trazar el camino que recorrió la Chevrolet Tracker Blanca hasta llegar a Florencio Varela.

Ese recorrido que hizo el vehículo llevó a la investigación hasta una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal. Tras un allanamiento en la vivienda, se encontraron manchas de sangre.

Por este motivo es que se demoró a dos personas, un hombre y una mujer, que estaban en el interior de la casa. La demora se convirtió en detención este miércoles por la mañana, con el avance de la investigación.

Ese video inicial situó la investigación en Florencio Varela y permitió no solo esas dos detenciones, sino que se realicen varios allanamientos en los barrios Sata Rosa y Mayol durante la madrugada del miércoles.

Fue así que minutos antes de las 8 de la mañana se encontraron dos cuerpos enterrados en una casa y se realizaron otras dos detenciones. Una hora después del doble hallazgo, la Policía Bonaerense encontró un tercer cuerpo en el mismo lugar.

Hasta el momento no fueron identificados los cadáveres que fueron encontrados, pero en el lugar ya hay personal de la Policía Científica y se espera que en las próximas horas los padres de las jóvenes desaparecidas los reconozcan.