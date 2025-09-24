La millonaria cifra que alcanzó Racing por su clasificación a semifinales

Racing le ganó a Vélez por 1 a 0, cerró 2 - 0 la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años y sueña con un título que consiguió por primera y única vez en 1967 con el histórico gol del "Chango" Cárdenas. Pero además, las competencias internacionales le dan un importante ingreso económico.

Por haber avanzado, la "academia" recibió un premio de 1.700.000 dólares por parte de la Conmebol. Los montos se han incrementado en esta edición y es una motivación más para River y Estudiantes, que pueden alcanzar la misma instancia. Con lo conseguido en la primera fase y el cruce de octavos, el club que encabeza Diego Milito acumula 5.270.000 de dólares.

En cambio, el "Fortín", tras su eliminación, cerró la participación con una ganancia de 3.240.000 de dólares.

En total, la Conmebol repartirá un total de 225.344.000 dólares en incentivos económicos. En semis el premio será de 2.3 millones, el finalista se llevará 7 y el campeón un impresionante premio de 24 millones de dólares.

