Policías truchos: cómo era el modus operandi de la banda y en qué barrios hicieron entraderas

Tal como adelantó 0223, este jueves a la mañana fueron aprehendidos dos hombres que simulaban ser policías para realizar entraderas. Hay un tercer integrante de la banda que está intensamente buscado por las autoridades.

Fuentes consultadas indicaron que el procedimiento ocurrió cerca de las 10 de esta mañana cuando descubrieron que dos hombres –de 35 y 42 años- estaban vestidos de uniformados –con gorra, campera y chaleco- y con insignias de Policía de la provincia de Buenos Aires.

El dueño de una casa de Marenco y Tetamanti sospechó que dos policías que tocaron el timbre de su casa, eran truchos y dio aviso al 911.

Los delincuentes, al verse acorralados, huyeron en una camioneta Nissan Frontier luego corrieron por unos campos de la zona hasta que finalmente fueron aprehendidos en inmediaciones de la calle Cerrito y la 85.

Además de la camioneta -con patente que no correspondía al rodado, con pedido de secuestro activo en jurisdicción de comisaría segunda- la policía secuestró dos teléfonos celulares y una funda interna tipo pistolera.

Según pudo saber este medio, los delincuentes se vestían de policías para engañar a los dueños de las casas y luego –una vez dentro de la propiedad- reducirlos y robar dinero en efectivo, armas y celulares, entre otros objetos de valor.

Hasta el momento se conoció que las entraderas fueron en viviendas de los barrios Las Margaritas, Acantilados y Las Canteras y en algunos hechos golpearon salvajemente a las víctimas.

Se busca intensamente a un tercer hombre que era parte de la banda.